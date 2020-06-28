Общество

Сбербанк продлил дисконт на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок

Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 1 февраля 2021 года.

Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:

Квартира в новостройке — от 5,9% годовых

Квартира на вторичном рынке — от 7,8% годовых

Акция распространяется на льготные программы господдержки:

Ставка для семей с детьми — 4,7% годовых

Ставка по программе «Господдержка 2020» — 6,1% годовых

Также дисконт 0,3 процентных пункта суммируется со скидкой от застройщика в первые 2 года в рамках программы субсидирования:

Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых.

Ставка по программе господдержки для семей с детьми — от 1,2% годовых.

Ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке с учетом скидки от застройщика — от 4,6% годовых.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru.

«Мы продлили акцию для наших клиентов до 2021 года, так как видим высокий спрос на эту услугу — 82% всех сделок с недвижимостью в Сбербанке регистрируются в электронном виде. Это наиболее быстрый, удобный и безопасный способ оформления права собственности. В большинстве регионов России срок регистрации сделок в электронном виде не превышает 4 дней, что в 2 раза быстрее по сравнению со стандартными сроками регистрации», - рассказал директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru