Общество

Елена Полонская поблагодарила губернатора за неизменную поддержку в важных вопросах

Глава города Пскова Елена Полонская выразила благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за неизменную поддержку во всех принципиально важных вопросах.

«2019 и 2020 годы, безусловно, войдут в историю Пскова, как годы широкомасштабного ремонта улиц и дорог. Более 1 миллиарда рублей – беспрецедентная сумма, которая была выделена из дорожного фонда региона городу Пскову. 100 миллионов рублей из этих средств уже в этом году направлены на ремонт дворовых проездов, - отметила Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год. - Список объектов, которые необходимо отремонтировать, не единожды в течение прошлого года обсуждался администрацией города Пскова с депутатами Псковской городской Думы. В этой части особенно отмечу сложившийся конструктивный диалог с исполнительной властью города».

Важным Елена Полонская считает тот факт, что все дворовые территории и проезды, которые уже начаты и будут ремонтироваться в этом году, согласованы с жителями избирательных округов. Такие решения всегда должны приниматься в плотном взаимодействии депутатов с жителями своего округа. «Это ключевое, ведь все депутаты работают во благо жителей и во благо процветания Пскова», - подчеркнула глава города.

Реализация многих проектов в сфере инфраструктуры, по ее словам, стала возможной благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Глава региона и администрация Псковской области проводят колоссальную работу с федеральным центром по привлечению дополнительных средств в нашу область, в том числе и в город Псков. Пользуясь случаем, хочется еще раз выразить благодарность губернатору Псковской области за неизменную поддержку во всех принципиально важных вопросах», - отметила Елена Полонская.

Также она поблагодарила своих коллег-депутатов за оказанное доверие, когда в мае прошлого года они назначили ее исполняющей полномочия главы города Пскова, а в ноябре — главой города. «Именно вы, уважаемые коллеги, являетесь теми людьми, благодаря которым моя связь с населением города является неразрывной. Я уверена, что и дальше будем работать одной большой командой на благо Пскова, независимо от партийной принадлежности, - подчеркнула она. - За последний год нам удалось добиться много благодаря тесному и конструктивному сотрудничеству депутатов Псковской городской Думы и администрации Пскова, которое мы продолжаем в настоящее время. Мы продолжаем огромную работу на своих избирательных округах, мы наладили прямой контакт с псковичами, а это основная наша деятельность, ведь все, что мы делаем в городе, делаем в интересах наших горожан».