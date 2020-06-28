Общество

Из командировки в Северный Кавказ вернулись псковские полицейские

Из командировки в Северо-Кавказский регион вернулись псковские полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Сотрудники различных подразделений органов внутренних дел области в течение длительного времени несли службу на территории Республики Ингушетия. Там они обеспечивали охрану правопорядка, участвовали в проведении антитеррористических мероприятий.

В ведомстве отметили, что псковские полицейские достойно справились с поставленными перед ними ответственными задачами. Сопровождал сводный отряд начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Сергей Ащеулов.

С возвращением домой стражей порядка поздравил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, который встречал прибывший отряд в Центре профессиональной подготовки управления.

Теперь полицейские пройдут курс необходимой реабилитации, а затем приступят к выполнению своих повседневных оперативно-служебных задач на территории области.