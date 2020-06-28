Общество

Почти 500 решений приняла за год Псковская гордума

«Псковская городская Дума работает без перебоев, без срывов, профессионально и принципиально», - сообщила глава Пскова Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, вся работа Псковской городской Думы строится в соответствии приоритетами и задачами, которые ставят перед ней руководство РФ, Псковской области и жители города Пскова.

За отчетный период было проведено 89 заседаний комитетов, на которых было рассмотрено 628 вопросов (121 вопрос контрольного характера, 507 вопросов получили положительные Решения на сессии и порядка 33 вопросов были отклонены, либо отправлены на доработку). Состоялось 12 заседаний сессий и принято 477 решений, из них 122 носят нормативный правовой характер.

Среди основных принятых решений Елена Полонская отметила принятие бюджета Пскова, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в нынешних условиях в связи с угрозой пандемии; внесение изменений в Генеральный план города, установление порога доходов для признания граждан малоимущими для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилье.

Важным направлением работы депутатов глава Пскова считает разработку правового акта по утверждению нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в систему водоотведения Пскова, которые не менялись с 2003 года. Новый правовой акт касается, прежде всего, крупных предприятий, которые являются основными работодателями в городе, и направлен на снижение социальных рисков в Пскове, что особенно актуально в период распространения коронавирусной инфекции.

Елена Полонска также напомнила, что за отчетный период претерпел изменения как персональный состав гордумы, так и структура комитетов. В областное Собрание ушли депутат по округу №13 Дмитрий Михайлов и депутат по единому округу от партии «Яблоко» Артур Гайдук. Их сменили Галина Неваленная и Дмитрий Пермяков. Вместо ушедшего по собственному желанию коммуниста Александра Тимофеева в гордуму пришел Олег Луценко.

Из структуры гордумы в связи с изменившимися реалиями исключены комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму, комитет по социальным вопросам и молодежной политике, а также комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю. Вместо них образованы комитет по стратегическому планированию и бюджетной политике и комитет по социальным вопросам, молодежной политике и туризму.