Общество

С социальной дистанцией и дискотекой: где купаются псковичи и как сделать это безопасно

Трое детей и двое взрослых утонули в Псковской области с началом теплых дней. Дети были без присмотра, пьяного мужчину другие отдыхающие дважды вытаскивали из воды, а тело женщины вытащили из Великой у «Акваполиса» буквально накануне. Псковская Лента Новостей выяснила, как избежать трагедии во время водных увеселений, какими методами борются за социальное дистанцирование на пляжах в разных муниципалитетах, как псковичи налаживают инфраструктуру (вплоть до дискотек!) на диких пляжах, какие пляжи исследовал Роспотребнадзор, а какие допустили к работе сотрудники МЧС - и это два разных списка.

Аномальная жара толкает псковичей поближе к воде. Фото Вадима Боченкова.

«Два раза из воды вытаскивали»

Все пять трагических случаев гибели людей на воде произошли в этом году в местах, официально для купания не предназначенных.

11 июня очень-очень пьяный житель Петербурга, который приехал погостить в родительский дом, отправился купаться в реку Мирожку.

«Другие отдыхающие его останавливали, два раза из воды вытаскивали, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Псковской области Антон Доброхотов, - на третий раз он все равно добрался до воды и сразу же под ней скрылся. Люди вытащили его до приезда спасателей, однако спасти мужчину не удалось».

А 28 июня из Великой в районе «Акваполиса» вытащили тело женщины. За несколько дней до этого она поссорилась с сожителем и ушла из дома. Когда тот заволновался, то нашел одежду любимой женщины на берегу. Причину смерти экспертам еще предстоит выяснить.

В мае вся область была шокирована гибелью трехлетней Вари Поповой, отдыхавшей с родителями на дачном участке. Тело девочки нашли в реке Кебь через несколько дней поисков с привлечением большого количества волонтеров, подводных охотников, моторных лодок и дронов.

Пока искали Варю, в Островском районе утонули две 15-летние девочки, отправившиеся искупаться в реке Утроя.

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Псковской области призывает отдыхающих купаться только в специально оборудованных для этих целей местах, быть более внимательными и осторожными, соблюдать меры безопасности на воде, а главное - не оставлять детей без присмотра.

В ведомстве напоминают, что взрослые обязаны не допускать купания детей в непроверенных и неустановленных местах, плавания на неприспособленных для этого средствах, игр и шалостей в воде. И всегда - всегда! - присматривать за детьми.

Рекомендации от МЧС

На пляжах и в других местах отдыха купающимся на водоемах запрещается:

- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, заплывать за буйки, обозначающие границы плавания и санитарную зону водохранилищ;

– подплывать к моторным, парусным, весельным лодкам и другим плавательным средствам;

– прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

– загрязнять и засорять водоемы и берега;

– распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

– приводить и купать собак и других животных в места отдыха людей на водных объектах;

– оставлять на берегу, в местах для переодевания мусор;

– подавать сигналы ложной тревоги;

– играть с мячом и в другие спортивные игры в не отведенных для этой цели местах;

– не допускать действий, связанных с нырянием и захватом купающихся;

– плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах и других, не приспособленных для этого средствах;

– ловить рыбу в местах купания;

– заезжать на территорию отдыха людей на водных объектах на всех видах автотранспорта.

«Пренебрежение правилами безопасности может привести к трагедии, - напоминает Екатерина Суворова, государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Псковской области. - Анализ происшествий и гибели людей на воде в летний период показывает, что основными причинами по-прежнему остаются купание в необорудованных несанкционированных местах, купание в алкогольном опьянении и оставление детей без присмотра взрослых».

Северное лето порадовало в этом году псковичей аномальной жарой. Фото Вадима Боченкова.

Что до алкоголя, то по КоАП распитие с общественном месте «стоит» 500-1500 рублей. Появление в общественных местах «в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство» грозит штрафом такого же размера или пятнадцатью сутками ареста.

Три пляжа на всю область

На учете в МЧС в Псковской области находится 22 пляжа. И только три из них сейчас официально приняты спасателями. Обследованием занимается Государственная инспекция маломерных судов, но не по своему почину, а по заявкам собственников. Проверяют наличие спасателей, техническое состояние сооружений на спуске в воду, наличие буйков - дно в их пределах должны исследовать водолазы. На пляже должна быть информация о правилах поведения и купания, о температуре воды и воздуха, схема акватории с указанием глубинных и опасных мест. А вот чего на пляже быть не должно, так это пунктов проката плавсредств, в особенности моторных.

Какие пляжи приняты в Псковской области МЧС в 2020 году? Это муниципальной пляж в Пскове на Великой, пляж базы отдыха «Плесков» на Псковском озере и пляж базы «Волынь» на Жижицком озере в Куньинском районе.

В Пскове и в «Плескове» для социального дистанцирования территорию пляжей разметили колышками с сигнальной лентой. В «Волыни» расставили соответствующим образом шезлонги, которые перед выдачей отдыхающим матрос-спасатель протирает дезраствором, он же следит за соблюдением социальной дистанции.

На пляже разметили социальную дистанцию. Фото «МК в Пскове».

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Остальные места для купания или дикие, облюбованные отдыхающими без всяких разрешений, или их собственники не спешат подавать заявку в ГИМС. Как, например, администрация Островского района, которая и вовсе перекопала единственную дорогу на Гороховое озеро. В беседе с ПЛН глава района Дмитрий Быстров рассказал, что сделано это для того, чтобы не создавать новый очаг ковида. Но не всех отдыхающих это останавливает, многие ухитряются пробраться к воде, таким полиция через громкоговоритель регулярно напоминает о мерах безопасности.

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Глава района выразил надежду, что грядущее похолодание несколько проредит поток отдыхающих.

В диких местах, многие из которых принимают отдыхающих уже не одно поколение, любители пляжного отдыха налаживают инфраструктуру самостоятельно. Одно из таких мест, озеро Серебряное по гдовской трассе, посетила в эти выходные псковичка Ирина Смирнова.

«Пляжного оборудования в классическом понимании там, конечно, нет, - рассказывает девушка. - Многие, как и мы, приезжают с палатками. Народу очень много, сложно было найти себе место. Но расстояние между разными компаниями около четырех-пяти метров. Чистенько, все за собой убирают. Среди деревьев выкопана яма для туалета, у кого-то даже белье сушилось. Играли в волейбол, вместо сетки натянули поверху сигнальную ленту. Вечером питерский диджей устроил дискотеку. Видимо, соскучился на отдыхе по работе. Мы пошли на музыку, а пришли будто на опен-эйр».

Отсутствие официальных разрешений мало кого может остановить в жару. Фото Вадима Боченкова.

Роспотребнадзор проверил популярные места для купания. Исследовали воду и почву в прибрежной зоне на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Вода и берег чистые: озеро Невельское (Невельский район), озеро Крупейское (Пустошкинский район), река Льста (Новоржевский район), озеро Себежское (Себежский район), река Великая (Остров и Островский район), озеро Смоленское (Палкинский район), река Шелонь (у плотины ГРЭС в Дедовичах, на Старом городище в Порхове).

Что до пляжа на Великой в Пскове, то он чистый. А вот в воде купаться нельзя категорически, настаивает руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук. Кишечная палочка в воде буквально кишит, нормы превышены в три раза. В то же время на противоположной стороне, у гребной базы, вода чистая. Но пляжа там нет. И такая картина повторяется год за годом. Александр Нестерук рекомендует ехать на озера.

Парадоксально, но ежегодно вода чистая напротив пляжа, а не у него. Фото Вадима Боченкова.

В Псковской области водоемов - на любой вкус: чистых, грязных, глубоких, мелких, отдаленных и в населенных пунктах. При желании из Пскова можно уехать на чистую и неглубокую Череху на городском автобусе за 25 рублей. Или взять палатку, надежную компанию и махнуть на озеро на все выходные. Безальтернативным остается вопрос собственной безопасности для благополучного возвращения домой.

Юлия Магера