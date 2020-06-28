Общество

Псковские росгвардейцы почтили память партизан и подпольщиков

В Пскове сотрудники и военнослужащие Росгвардии возложили цветы к мемориальной доске командира 2-й партизанской бригады и Героя Советского Союза Николая Васильева. Церемония прошла под руководством начальника регионального управления полковника полиции Игоря Иванова, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 9 мая 2020 года росгвардейцы установили памятный знак на фасаде здания территориального управления, которое располагается на улице, названной в честь Николая Васильева.

В завершение мероприятия собравшиеся почтили память погибших партизан и подпольщиков погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.