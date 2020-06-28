Общество

Профсоюзная сторона встретилась с руководителем псковского филиала Почты России

29 июня председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов совместно с председателем областной организации профсоюза работников связи Ириной Ивановой и профсоюзным активом отрасли провели рабочую встречу с руководителем Псковского областного филиала АО «Почта России» Евгением Каратушиным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского облсовпрофа.

В ходе встречи были затронуты вопросы эффективности социального партнерства, проведения межотраслевых спортивно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий для работников предприятия, по проведению коллективно-договорной кампании.

Ирина Иванова отметила, что Почта России для нее родное предприятие. Ей очень приятно работать с высокопрофессиональным коллективом и социально ориентированным работодателем.

В завершении встречи председатель профобъединения Игорь Иванов, по поручению президиума СОП Псковский облсовпроф, вручил Евгению Каратушину диплом «За содружество с профсоюзами» и ценный подарок.

«От лица президиума Псковского облсовпрофа позвольте вас поздравить с днем рождения, который у вас был вчера. Поблагодарить за ежедневный труд на благо работников, за вашу порядочность, внимание к каждому проблемному вопросу в ходе переговорного процесса. Вы надежный партнер, скажу больше, вы настоящий друг и помощник для профсоюза», - заключил Игорь Иванов.