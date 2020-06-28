Общество

Шесть фактов незаконного привлечения осужденных к ответственности выявила прокуратура за полгода

Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области на постоянной основе проверяется законность применения мер поощрения и взыскания к осужденным. За 6 месяцев 2020 года прокуратурой выявлено 6 фактов незаконного привлечения осужденных к дисциплинарной ответственности, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре ИУ.

Прокурором отмены 3 постановления о водворении в ШИЗО и 3 устных выговора, наложенных на осужденных.

Кроме того, в апреле в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области выявлен факт незаконного признания осужденного злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Незаконное постановление было отменено, осужденный для дальнейшего отбывания наказания переведен в обычные условия содержания из строгих условий.

Также в ФКУ ИК-4 нарушались требования правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста России от 16.12.2016 № 295 при водворении осужденных в штрафной изолятор.

Требованиями пункта 159 ПВР установлено, что при приеме осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры проводится обыск осужденных, санитарная обработка, также включающая в себя помывку, после чего осужденные переодеваются в одежду, закрепленную за этими помещениями.

Однако проведенная проверка показала, что администрация исправительного учреждения в нарушение указанных требований не проводила надлежащим образом санитарную обработку осужденных перед водворением в штрафной изолятор.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес начальника ФКУ ИК-4 было внесено представление об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства. Представление рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.