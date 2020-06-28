Общество

Проект рекультивации свалки в Пскове проходит госэкспертизу

В Пскове в 2019 году состоялось 49 публичных слушаний. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год.

«Участие общественных институтов в муниципальной деятельности является механизмом повышения гласности местного самоуправления. Для обсуждения с жителями проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения проводятся публичные слушания», - пояснила глава Пскова.

В 2019 году в рамках слушаний рассмотрены важные вопросы по землепользованию и застройке города; проект бюджета города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; изменения в устав Пскова; изменения в Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова.

Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова приведены в соответствие с действующим законодательством. Внесение изменений, по словам Елены Полонской, продиктовано новыми требованиями горожан к обустройству городской среды. В условиях динамичности федерального законодательства, законодательства Псковской области Правила благоустройства требовали регулярной доработки.

Кроме того, в рамках публичных слушаний обсуждался вопрос разработки проектно-сметной документации на ликвидации городской свалки в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна». «Отрадно, что начат процесс по рекультивации свалки, которая находится в черте города. Готов проект, который был презентован на общественных слушаниях. Разработчику проектно-сметной документации - «Институту проектирования, экологии и гигиены» (г. Санкт-Петербург) — было рекомендовано в обязательном порядке пройти ряд государственных экспертиз», - пояснила глава Пскова.

В настоящее время проектная документация поступила в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для проведения государственной экологической экспертизы. Наличие проектно-сметной документации, разработанной в соответствии со всеми требованиями, позволит Пскову претендовать на субсидии из федерального бюджета на реализацию проекта - выполнение работ по ликвидации Псковской городской свалки, подчеркнула Елена Полонская.