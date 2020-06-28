Общество

Московские врачи вернулись домой из Пскова

Семь бригад московских врачей, помогавшие регионам в борьбе с COVID-19, вернулись домой. Об этом сегодня сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«Порядка 60 московских медиков, отправившихся по поручению (мэра Москвы) Сергея Собянина в регионы России для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом, возвращаются в Москву. Столичные специалисты две недели работали в Ингушетии, Северной Осетии – Алании, Дагестане, Забайкальском крае, на Камчатке, во Владимире и в Пскове. Вернувшиеся бригады посетили 62 медицинские организации в 27 населенных пунктах России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что московским врачам удалось осмотреть и проконсультировать более 2 200 пациентов. По инициативе столичных медиков 57 пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии были транспортированы из отдаленных населенных пунктов в крупные COVID-центры, четверо из них – с привлечением санитарной авиации. В Псков, Ямало-Ненецкий округ и на Камчатку уже прибыли новые медицинские бригады из Москвы, сообщает РИА Новости.

«Всего с конца мая в регионы было направлено 17 бригад - более 130 московских медиков. В общей сложности за месяц врачи осмотрели 5 200 пациентов России. В составе каждой мультидисциплинарной бригады, направляемой в регионы, работают пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, хирурги, реанимационные медсестры и другие специалисты с опытом перепрофилирования стационаров для лечения коронавируса», - уточняется в материале.

Ранее для помощи в регионы был доставлен медицинский груз, в составе которого 18,5 миллиона медицинских масок, 750 тысяч респираторов, 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора, 40 тысяч пар многоразовых очков, 325 тысяч экспресс-тестов на коронавирус и другое медицинское оборудование. Кроме того, в регионы был направлен запас медикаментов в количестве более 280 тысяч упаковок. Такая помощь регионам продолжится в дальнейшем.