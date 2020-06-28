Общество

Обеспечение школьников учебниками находится на контроле гордумы — Елена Полонская

В 2019 году депутаты гордумы провели два депутатских часа и побывали на двух муниципальных предприятиях. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год.

«Такая форма работы как депутатский час позволила оперативно обсудить и наметить важные шаги для решения насущных проблем города», - пояснила она. Так, в минувшем году было организовано и проведено два депутатских часа: по вопросу строительства АЗС по улице Яна Райниса, 2А, и по обеспечению школ Пскова учебниками.

«Ситуация с обеспечением учебниками находится на контроле у депутатов Псковской городской Думы. Проработка данного вопроса продолжится в следующем учебном году. В ходе депутатского часа по строительству автозаправочной станции мы вышли с инициативой в комиссию по землепользованию и застройке управления по градостроительной деятельности Пскова с предложением рассмотреть возможность изменения зоны И-1 на зону со статусом рекреационной. Комиссия поддержала данное предложение и рекомендовала проектной организации внести изменения в Генеральный план Пскова», - напомнила Елена Полонская.

В настоящий момент документы находятся в проектной организации, после чего они будут направлены в Псковскую городскую Думу для вынесения постановления о назначении публичных слушаний.

Кроме того, глава Пскова добавила, что с целью знакомства с работой муниципальных предприятий и контролем расходования средств, выделяемых на их развитие, в июле и августе 2019 года прошли серии депутатских выездов на три муниципальные предприятия.

По итогам выезда на «Банно-прачечный комбинат» на сессию вынесен вопрос об изменении тарифов на услуги муниципальных бань. Они были увеличены на 13,4%, что позволило предприятию сократить убытки. Для возможности предоставлять услуги льготным категориям граждан из бюджета города Пскова направлено 420 тыс. рублей.

По итогам депутатского выезда в МП «Горводоканал» директору предприятия рекомендовано проработать возможные варианты по смягчению воды, добываемой из подземного водозабора, а также совместно с управлением строительства и капитального ремонта администрации города Пскова разработать проектно-сметную документацию для подачи заявки на участие в федеральном проекте «Чистая вода»

Муниципальному предприятию «Тепловые сети» рекомендовано провести работы по реконструкции котельных и перекладке сетей. В рамках сотрудничества с Фондом содействия реформированию ЖКХ предприятию в 2019 году выделены средства на модернизацию системы теплоснабжения города Пскова в сумме 18,5 млн рублей, которые направлены на модернизацию трех котельных, строительству теплотрассы на улице Советской Армии.

На 2020 год в бюджете города предусмотрены средства на реконструкцию нескольких котлов, строительство блочно-модульной котельной на улице Яна Райниса, модернизацию котельных, расположенных на Рижском проспекте, Гражданском проезде, на улицах Коммунальной и Солнечной. Также в бюджете заложены средства на модернизацию теплотрасс Центральной части города Пскова и строительство теплотрассы от улицы Солнечной до улицы Советской Армии на общую сумму свыше 114,7 млн рублей.