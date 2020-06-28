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Общество

Коронавирус может передаваться при купании в пресной воде - эксперт

29.06.2020 17:15|ПсковКомментариев: 0

Коронавирус, очевидно, может передаваться при купании в пресной воде. Об этом рассказал радиостанции «Говорит Москва» руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

Он пояснил, что у зараженных людей вирус обнаруживается в кишечнике, и, соответственно, в выделениях. Не исключено, что инфекция может передаваться, как при гепатите А, дизентерии или холере, допустил эпидемиолог.

«То есть это "болезнь грязных рук", когда возможно заражение таким путем. Здесь строгих доказательств того, что это происходит, нет. Но поскольку вирус в достаточной концентрации содержится в фекалиях и в моче, значит, что-то такое похожее можно ожидать», - добавил Бутенко.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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