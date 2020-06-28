Общество

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.

Фото: РИА «Новости»

Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что правительству и региональным властям поручено провести соответствующие мероприятия, сообщает RT.

В конце мая Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года будет отложен. Ранее сообщалось, что до 80% призывников Восточного военного округа пройдут службу в домашнем регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.