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Общество

За год бюджет Пскова корректировался 11 раз

30.06.2020 10:44|ПсковКомментариев: 0

За год - с мая 2019 по май 2020 года - бюджет Пскова корректировался 11 раз. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год.

Исполнение бюджета, по ее словам, – важный показатель работы власти. «Бюджет города отражает огромное количество практических проблем, выдвигаемых самой жизнью. Чтобы оперативно решать городские проблемы, депутаты 11 раз проводили корректировку бюджета. Несмотря на непростую финансовую ситуацию, в результате системной и оперативной работы, совместно с администрацией города достигнуто стабильное и равномерное выполнение бюджета», - подчеркнула глава Пскова.

Доходы бюджета Пскова за 2019 год составили 5 млрд 361 млн рублей при годовых плановых назначениях 6 млрд 375 млн рублей или 84,1%. По сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 695,6 млн рублей или на 15% за счет увеличения поступлений межбюджетных трансфертов.

Расходы бюджета составили 5 млрд 410 млн рублей или 83,5% от запланированных годовых назначений. По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 765,4 млн рублей или на 16,5%. Муниципальный долг на 1 января 2020 года составил 600 млн рублей.

Бюджет города остался социально ориентированным и сформирован на основании 13 муниципальных программ. Наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимают расходы на образование - 63%, в сфере национальной экономики - 16%, на ЖКХ - 14%.

Отдельно Елена Полонская остановилась на реализации приложения №20, согласно которому распределение бюджетных ассигнований происходит в соответствии с адресным перечнем предложений депутатов по избирательным округам.

На реализацию этого приложения в бюджете на 2019 год было предусмотрено 54,6 млн. рублей, по 3 млн. 600 тыс. на каждый избирательный округ. В основном средства были направлены на социальную сферу и ЖКХ. Назову самые значимые объекты:

- Отремонтирована дворовая территория улицам Стахановская, 20 и Новоселов, 15

- Заменены оконные блоки в школах №№ 18, 24 и лицее №10, а также в детских садах №№48, 53, 54, 55

- Приобретено оборудование для библиотеки «Библиолюб», на ул. Николая Васильева 83А, а также изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания

- Отремонтирован актовый зал в школе №13, там же заменена осветительная система и радиаторы отопления

- Заменены оконные блоки в детских садах №10 и 42

- Отремонтированы пищеблок и санузлы в детских садах №43 и 48

- Отремонтирован пол в школе №9

- Устроены теневые навесы в детском саду №47, там же благоустроена территория и заменена кровля

- Установлены детские игровые комплексы на ул. Инженерной 14 и 16

- Установлено уличное освещение ул. Снятная Гора

- Обустроены парковочные места на придомовой территории по ул. Труда, 16

- Отремонтировано дорожное полотно по ул. Розы Люксембург, 28

- Заменено асфальтовое покрытие у дома №60 по улице Юбилейной

- Отремонтирован проезд у домов №38 по ул. Коммунальной, №83А по улице Юбилейной №15 по улице Новоселов и у дома №50 по ул. Кузбасской дивизии

Всего мероприятия выполнены на 37,3 млн рублей.

В 2020 году по инициативе депутатов бюджет Пскова тоже дополнен приложением №20. «Замечу, что данная инициатива депутатов была продиктована пожеланиями жителей города, составлен перечень 45 проездов, на каждом округе запланирован ремонт двух и более проездов. За счет средств субсидий из областного бюджета на дорожную деятельность на 2020 год на ремонт проездов предусмотрено 100 млн рублей. То есть на каждый округ выделено около 6,5 млн рублей», - пояснила глава Пскова.

На 29 мая 2020 года заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов на общую сумму 71 млн. рублей сроком выполнения 15 октября.

«Отрадно, что работы по ремонту дворовых проездов уже начаты. У дома №81А, по улице Юбилейной, где жильцы жаловались на качество дороги, такая работа уже проводится. Остальные объекты будут разыграны в ближайшее время», - добавила Елена Полонская.

Теги: #ОМСУ #бюджет #ПГД
Источник: Псковская Лента Новостей
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