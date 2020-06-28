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Общество

В Пскове продолжается акция «Безопасная школа»

29.06.2020 19:07|ПсковКомментариев: 0

В Пскове в рамках акции «Безопасная школа» активисты партийного проекта «Крепкая семья» провели мониторинг школьных и прилегающих к ним территорий средних общеобразовательных школ № 9 и №17 на предмет безопасного нахождения на них детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В ходе выезда в школу на улице Льва Толстого общественники обратили внимание на отсутствие тротуара у пешеходного перехода. Также участники выезда обратили внимание, что на перекрестке улицы Льва Толстого и улицы Металлистов строительный забор загромождает путь для прохода, поэтому дети вынуждены обходить стройплощадку стороной, что создает для них дополнительное препятствие.

Кроме того, на перекрестке Иркутского переулка и улицы Льва Толстого необходимо восстановить разметку пешеходного перехода, а также тротуар после производства земляных работ.

В удручающем состоянии находится сетка в хоккейной коробке: обнаружено много торчащей проволоки и сквозных отверстий.

Несмотря на недостатки, активисты проекта отметили хорошее качество тротуара вдоль школы, наличие ограждения от проезжей части, что делает путь детей безопасным.

Следующим объектом, который посетили общественники, была школа №17 в Любятово. Они сразу отметили, что необходимо восстановить провал на тротуаре и дорожную разметку пешеходного перехода.

Кроме того, активист партии «Единая Россия» Дмитрий Яковлев сообщил, что требуется запроектировать строительство тротуара по улице Новгородской. «Дети, живущие на этой улице, вынуждены идти по тропинке. Что касается непосредственно школьной территории, то хочется отметить, что она ухожена и соответствует всем нормам», – заключил Яковлев.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив Президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.

 

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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