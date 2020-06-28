Общество

Экс-доцент Соколов потребовал предать огласке его переписку с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд Петербурга, рассматривающий дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняется ее преподаватель и сожитель Олег Соколов, на неделю отложил изучение протоколов вещественных доказательств, среди которых ноутбуки и телефоны с перепиской; это произошло после того, как Соколов потребовал опубликовать его переписку с убитой девушкой, передает «Интерфакс».

«Выслушав мнения участников процесса, суд постановил отложить заседание на 6 июля и предоставить стороне обвинения согласовать с потерпевшими возможность оглашения в судебном заседании переписки Соколова и Ещенко», - озвучила решение судья Юлия Максименко, как следует из видеотрансляции.

Ранее в понедельник гособвинение ходатайствовало об исследовании в судебном заседании протоколов вещественных доказательств, в том числе телефонов и ноутбуков с перепиской Соколова и Ещенко, прося суд на время закрыть заседание для соблюдения права на неприкосновенность личной жизни. Прокурора поддержала представитель семьи убитой Александра Бакшеева.

Соколов в свою очередь эмоционально требовал предать огласке переписку с убитой. «Люди думают, что это была чистая и невинная девочка. Но то, что она творила... Это ужасно. Люди должны знать, что она творила... Если вы откажетесь, значит, вы действуете под давлением прессы, которая создала мне жутко отрицательный облик и скрывает, что творилось с той стороны», - заявил подсудимый.

За такое поведение судья Максименко объявила Соколову замечание: «не соблюдает порядок, повышает голос и делает замечания председательствующему судье».

Адвокат подсудимого Сергей Лукьянов согласился с подзащитным, подчеркнув, что требует максимальной гласности процесса. Решение о формате исследования протоколов вещественных доказательств суд примет, имея окончательную позицию потерпевших.

Также в судебном заседании в понедельник был допрошен таксист, который утром 9 ноября 2019 года обнаружил в реке Мойке ученого, пытавшегося избавиться от частей тела Ещенко. Он отметил, что не смог помочь Соколову выбраться, но достал из воды рюкзак, в котором позже нашли женские руки.

Согласно обвинению, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве ревности 63-летний Соколов выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, а затем стал душить. Девушка погибла. Спустя сутки историк попытался избавиться от трупа, расчленив и частично утопив в Мойке. Соколов признал вину в содеянном.

Соколов - бывший доцент СПбГУ, кавалер французского ордена Почетного легиона (лишен этой награды), крупный специалист по военной истории Франции, участник фестивалей исторической реконструкции «Ледовое побоище» и «Железный град» в Псковской области.