Общество

Правила застройки Пскова будут изменены в связи с возведением инфекционной больницы

Вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Пскова рассмотрели члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности гордумы в ходе заседания, которое состоялось в понедельник, 29 июня, под председательством главы Пскова Елены Полонской. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

В целях достижения результатов по вопросам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, на основании поручения президента РФ было принято решение о строительстве новой инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках.

Возведение больничного корпуса в Пскове планируется на земельном участке, находящемся в ведении Минобороны России. Поэтому описание вида разрешенного использования данного земельного участка было предложено дополнить строкой «Стационарное медицинское обслуживание».

Члены комитета единогласно поддержали это предложение и проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе города включить данный вопрос в повестку очередной сессии Псковской городской Думы, которая состоится 30 июня.