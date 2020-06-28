Общество

Жителей Псковской области ждет жаркий июль

Прогноз вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области в июле опубликован на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в июле ожидается влияние на погоду атлантических теплых и влажных циклонов. Осадки прогнозируется в пределах нормы. Высока вероятность гроз с порывистым ветром до 15 м/сек.

Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах нормы. В течение месяца прогнозируется колебания температурного фона. Месячная сумма осадков ожидается 90-130% от нормы. Преобладающие дневные температуры воздуха прогнозируются +21… +26, в отдельные дни воздух может прогреваться до +27…+30 градусов. Преобладающие ночные температуры ожидаются +13…+18 , в отдельные ночи до +20 градусов.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

При этом в течение месяца существует вероятность гроз с порывами ветра до 15 м/сек.

На территории области в июле прогнозируется 2-4 класс пожарной опасности (по региональной шкале) по погодным условиям. В течение месяца возможны случаи неконтролируемых палов травы.