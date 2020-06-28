Общество

Сергей Степашин и Константин Цицин посетят сегодня Псковскую область

Председатель наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин прибывает в Псковскую область с рабочим визитом сегодня, 30 июня. Вместе с ним регион посетит генеральный директор, председатель правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Фото: special.pskov.ru

В раках визита они примут участие в рабочем совещании по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации коммунальной инфраструктуры в Псковской области. Также они возложат цветы к памятнику Александра Невского и его дружины.

Также в программу визита включен осмотр модернизируемой котельной №1 МУП «ЖКХ» Островского района и нескольких объектов Свято-Успенского Святогорского монастыря: Успенского собора, некрополя Пушкиных-Ганнибалов и могилы Александра Пушкина.

В Пушкинских Горах пройдет рабочее совещание по вопросу деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове». Затем Сергей Степашин и Константин Цицин посетят музей-усадьбу Пушкиных-Ганнибалов «Михайловское».