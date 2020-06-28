Общество

Для вовлечения псковичей в формирование городской среды проделана огромная просветительская работа - Елена Полонская

Для вовлечения псковичей в участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды» проделана огромная просветительская работа. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год. Это стало возможным благодаря активной работе депутатов городской Думы, администрации города, председателей совета многоквартирных домов.

В 2019 году проведено 11 заседаний комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков». В 2020 году проведено два заседания комиссии.

«По моей инициативе 10 октября 2019 года в Псковской городской Думе прошел обучающий семинар на тему реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в Пскове. В ходе семинара эксперты от управления городского хозяйства администрации города Пскова и общественных организаций, профессионально занимающиеся вопросами развития местного самоуправления, рассказали о трех основных этапах реализации Программы - формировании заявки на участие, критериях оценки заявки в муниципальных органах власти и процедуре утверждения таких заявок. На основании обращений заинтересованных лиц был организован прием дополнительных заявок на участие в отборе дворовых территорий и общественных территорий для включения в проект муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков" с 1 сентября по 30 ноября 2019 года. В целях обеспечения возможности гражданам и заинтересованным лицам подать заявку была организована работа в выходные дни. Всего подано 67 заявок», - рассказала глава города.

Псковичи, по ее словам, с энтузиазмом откликнулись на этот призыв, подавали заявки, активно обсуждали проекты благоустройства, создавая для этих целей страницы в соцсетях, организовывая обсуждения и голосование.

В рамках программы в 2019 году было благоустроено 11 территорий, из них выполнено комплексное благоустройство 8 дворовых территорий МКД по адресам: улица Розы Люксембург, дом №28, Стахановская дом 20 и 15, Труда,16. Петровская, 20 и Гражданская, 20, Юбилейная, 65, улица Воеводы Шуйского, 8.

Кроме этого благоустроены общественные территории между домами №26 по улице Коммунальной и домом №27 по улице Народной, у детского сада «Кораблик», проезд улицы Коммунальной, между домом № 26 по улице Народной и домом № 29. Между детскими садами «Красная шапочка», «Лучик» и средней школой №24. Благоустроен сквер «Аллея Ветеранов», оборудована спортивная площадка у дома №1 по улице Майора Достовалова.

Оборудовано освещение вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов; ведется строительство сквера на улице Технической.

Также Елена Полонская напомнила, что в Пскове создана площадка для обсуждения – Клуб председателей многоквартирных домов, где встречаются три стороны: представители МКД, органы исполнительной власти и местного самоуправления. Работу Клуба МКД курирует депутат Псковской городской Думы Валерий Анатольевич Тюменцев. На встречах обсуждаются острые вопросы в сфере ЖКХ: капитальный ремонт, установки общедомовых приборов учета, мусорная реформа, начисления за содержание общего имущества.

За 2019 год было организовано 8 встреч председателей советов МКД с руководителями различных уровней власти, в том числе с главой города и всех форм организаций сферы коммунального хозяйства города. Было рассмотрено более 20 вопросов актуальных для собственников многоквартирных домов города.

Обращения граждан к депутатам на округах, а также к главе города, легли в основу формирования списка дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, включённых в план ремонта.

«Задача Псковской городской Думы и исполнительной власти города Пскова - сделать так, чтобы у нас были хорошие и качественные дороги, новые благоустроенные дворы, общественные пространства, реконструировались памятники, строились школы и детские сады», - заключила глава города.