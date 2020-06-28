Общество

Почти четверть обращений псковичей в гордуму касалась вопросов благоустройства

За период с мая 2019 года по май текущего в Псковскую городскую Думу поступило 3342 официальных письма. 206 – это обращения граждан. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год.

Большая часть из них – 24% – касалась вопросов благоустройства, каждый десятый - ремонта дорог, вопросов организации транспорта, обеспечения безопасности дорожного движения.

В интернет-приемную главы Пскова поступило 74 обращения граждан. Главой Пскова было проведено 68 личных приемов, на которых принято около 500 жителей города Пскова.

Кроме этого, за отчетный период поступило более 1000 устных обращений.

Чаще всего граждане обращались с вопросами по социальной и жилищно-коммунальной сфере, также заявителей волновали вопросы экономики, безопасности, экологии и другие.

По вопросам заявителей даны разъяснения, оказана юридическая помощь. По вопросам, решение которых не входит в полномочия главы города, направлены запросы в соответствующие инстанции.

Последние три месяца руководство города работало в новых условиях, прием граждан велся дистанционно, напомнила Елена Полонская. В Псковской городской Думе была создана «горячая линия», на которую жители Пскова обращались по вопросам, возникшим в различных жизненных ситуациях в период ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции.