Общество

Около 500 жалоб на плохую уборку подъездов поступило от псковичей в гордуму

Около 500 жалоб на плохую уборку подъездов поступило от псковичей в Псковскую городскую Думу. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год.

Она напомнила, что в Псковской городской Думе была создана «горячая линия», на которую жители Пскова обращались по вопросам, возникшим в различных жизненных ситуациях в период ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Одной из актуальных проблем в этот период стала работа управляющих компаний.

От жителей Пскова на «горячую линию» поступило около 500 обращений, связанных с некачественной уборкой, отсутствием дезинфекции и влажной уборки подъездов.

По качеству работ составлялся еженедельный рейтинг и направлялся в Контрольное оуправление администрации города, комитет по региональному контролю и надзору Псковской области, а также в прокуратуру города Пскова.

Работники Псковской городской Думы на постоянной основе производили телефонный обзвон жителей города по вопросам соблюдения самоизоляции и возникновения проблем, связанных с ограничительными мероприятиями.

За март, апрель и май было произведено более 10 000 звонков гражданам города Пскова. Большинство жителей города обращали внимание на некачественную работу управляющих компаний. Вся информация была доведена до губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

По итогам этой работы многие управляющие компании приступили к качественной и надлежащей уборке и дезинфекции подъездов и лифтов многоквартирных домов.