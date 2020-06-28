Общество

В Пскове почти 2900 ветеранов удостоены юбилейной медали

Почти 2900 ветеранов Пскова удостоены медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год.

«2020 год как юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне важен не только для нашего Города воинской славы, всех псковичей, но и для всей страны и всего мира. В юбилейный год празднования Великой Победы мы планировали провести массовые акции вместе с депутатами, общественниками, избирателями. Мы хотели, чтобы состоялся грандиозный праздник, чтобы наши уважаемые ветераны получили максимальное внимание», - подчеркнула Елена Полонская, напомнив, что, согласно указу президента РФ, ветераны Великой Отечественной войны удостоены юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». И также, согласно распоряжению главы государства, проходить награждение должно было в торжественных условиях.

«2 889 человек удостоены в Пскове этой награды. Мы успели провести три торжественных мероприятия, где вручены юбилейные медали 911 ветеранам», - отметила Елена Полонская. Однако, по ее словам, с 16 марта, в соответствии с указом губернатора, запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе было отменено проведение массовых мероприятий по вручению юбилейной медали до особого распоряжения.

Тем не менее, депутаты и сотрудники аппарата городской Думы сделали все возможное, чтобы оказать поддержку ветеранам. Накануне 9 мая почти 3000 ветеранам Великой Отечественной войны отправлены поздравительные письма, вручены по поручению губернатора Псковской области совместно с депутатским корпусом Псковской городской Думы, волонтерами, работниками аппарата Псковской городской Думы продуктовые наборы. Также было отправлено порядка 7 тысяч поздравительных открыток с 75-летием Победы жителям города Пскова, имеющим статус «дети войны».

«Депутаты на своих округах 9 мая лично по телефону поздравляли ветеранов с праздником. Конечно, пожилые люди ждут от нас максимального внимания, надеяться, что о них помнят, и организуют праздник по вручению медалей в торжественной обстановке. Но это возможно только после снятия запрета на проведения массовых мероприятий», - отметила глава Пскова.

Кроме того, по ее словам, активно продолжается и работа редакционной коллегии при главе Пскова по подготовке и изданию многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы». Ведется сбор информации о фронтовиках, которые были уроженцами и жителями города Пскова. В настоящее время собран необходимый материал для издания следующего тома книги. Всего коллегии предстоит увековечить память порядка 10 тысяч псковичей-участников войны. Пока в штаб по подготовке «псковского» тома книги из Государственного архива Псковской области передано 2,8 тысяч учетных карт бойцов, из военкомата - 3,6 тысяч учетных карт. Планируется, что издание о Пскове станет 8-м томом книги «Солдаты Победы».