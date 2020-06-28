Общество

Елена Полонская: «Сад памяти» - место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам

«Сад памяти» - это место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год.

«Великая Отечественная война не обошла ни одну семью на территории бывшего СССР. Погибли 27 миллионов человек. В годовщину 75-летия Победы Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы выступили с инициативой - создать каждому из погибших живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране. "Сад памяти" - это место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам», - подчеркнула глава города, добавив, что Псков примет в 2020 году активное участие во Всероссийской акции «Сад памяти».

В Псковской городской Думе в феврале по инициативе главы города была организована рабочая группа, в целях реализации мероприятий Всероссийской акции. В нее вошли депутаты Псковской городской Думы, их помощники и сотрудники аппарата Псковской городской Думы. Жители города также стали активными участниками данной акции, обозначив несколько мест, благоприятных для посадки «Сада Памяти». Для привлечения спонсоров и неравнодушных к акции представителей бизнеса и финансовых организаций города Пскова в их адрес были отправлены письма с предложением участвовать во Всероссийской акции.

На предложение принять участие откликнулись 10 крупных компаний и финансовых организаций.

На сегодняшний день запланированы следующие территории посадок:

у детского сада «Кораблик» (между домами №26 по ул. Коммунальной и домами №31 и №33 33 по Рижскому пр.);

зеленая зона между детскими садами: «Лучик» (ул. Западная, д. 4А), «Красная Шапочка» (ул. Западная, 2Б) и «Средней общеобразовательной школой №24» (Печорская, д. 3) на округе депутата Константина Болотина;

напротив Торгового комплекса «Акваполис» в границах четной стороны ул. Кузбасской дивизии от Восточного проезда до Торгового комплекса «Пик 60»;

на пустыре на пересечении улиц Инженерной и Труда за круговым движением, на округе депутата Дмитрия Барабанова;

по обеим сторонам Рижского проспекта.

Один из застройщиков на территории города, откликнулся на предложение взять шефство над зеленой территорией по ул. Балтийская перед муралом на доме (по адресу Рижский пр., 93). Они готовы произвести земляные работы по восстановлению растительного слоя с посевом газонных трав, а также высадку зеленых насаждений на данной территории.

Елена Полонская напомнила, что сроки проведения акции «Сад памяти» были перенесены в связи со сложившейся нестабильной эпидемиологической ситуацией. В летнее время высадка зеленых насаждений нецелесообразна. Поэтому данное мероприятие запланировано на начало сентября 2020 года.

«Если позволит эпидемиологическая ситуация, в акции примут участие представители ветеранских и общественных организаций, школьники, студенты, все желающие псковичи», - заключила она.