Елена Полонская: «Сад памяти» - место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам

«Сад памяти» - это место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год.
В Псковской городской Думе в феврале по инициативе главы города была организована рабочая группа, в целях реализации мероприятий Всероссийской акции. В нее вошли депутаты Псковской городской Думы, их помощники и сотрудники аппарата Псковской городской Думы. Жители города также стали активными участниками данной акции, обозначив несколько мест, благоприятных для посадки «Сада Памяти». Для привлечения спонсоров и неравнодушных к акции представителей бизнеса и финансовых организаций города Пскова в их адрес были отправлены письма с предложением участвовать во Всероссийской акции.
На предложение принять участие откликнулись 10 крупных компаний и финансовых организаций.
На сегодняшний день запланированы следующие территории посадок:
Один из застройщиков на территории города, откликнулся на предложение взять шефство над зеленой территорией по ул. Балтийская перед муралом на доме (по адресу Рижский пр., 93). Они готовы произвести земляные работы по восстановлению растительного слоя с посевом газонных трав, а также высадку зеленых насаждений на данной территории.
Елена Полонская напомнила, что сроки проведения акции «Сад памяти» были перенесены в связи со сложившейся нестабильной эпидемиологической ситуацией. В летнее время высадка зеленых насаждений нецелесообразна. Поэтому данное мероприятие запланировано на начало сентября 2020 года.
«Если позволит эпидемиологическая ситуация, в акции примут участие представители ветеранских и общественных организаций, школьники, студенты, все желающие псковичи», - заключила она.