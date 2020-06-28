Общество

Более 300 родителей участвовали в контроле за качеством питания детей в школах Пскова

Более 300 родителей участвовали в контроле за качеством питания детей в школах Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год.

«Нет ничего дороже для человека, чем здоровье детей. Оно зависит, в том числе, от правильно организованного питания, которое десятилетия в школах оставляло желать лучшего. Родители школьников в рамках общественного контроля отправились в учебные заведения города для того, чтобы посмотреть, как организовано питание детей и не именно в школе, где учится их ребенок. В рейды было привлечено более 300 родителей», - пояснила она.

Работа такого органа общественного контроля ставила целью оценить процесс оказания услуги и внести предложения с тем, чтобы сделать школьное питание качественнее.

По результатам мониторинга была подготовлена резолюция с предложениями по улучшению качества горячего питания в общеобразовательных учреждениях, обеспечения единого меню для всех учащихся общеобразовательных учреждений вне зависимости от категории детей (не выделяя детей из социально незащищенных слоев населения), с предложением прекратить форму питания «чай плюс булочка» и ввести полноценное двухразовое питание.

Было предложено увеличить охват школьников горячим питанием, подготовлены предложения по проведению технического аудита помещений школьных столовых, а также провести сравнительный анализ стоимости блюд полноценного питания школьника, реализуемые через операторов питания. Предложения были направлены в администрацию Псковской области, ТУ Роспотребнадзора по Псковской области, управление образования Псковской области и управление образования города Пскова, в Общественную палату Псковской области, уполномоченному по правам детей в регионе, депутатам областного Собрания, а также первому заместителю председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольге Окуневой.

«В результате псковский регион стал основателем родительской экспертизы, нашу инициативу подхватили другие регионы», - напомнила Елена Полонская.

«В своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу – обеспечить школьников начальных классов качественным, полноценным горячим питанием к началу нового учебного года. Такая работа в учебных заведениях Пскова идет активно. В пищеблоках, где необходимо, уже проводятся ремонты», - добавила она.

Работа по мониторингу питания школьников была продолжена и в новых условиях, когда учащиеся получали продуктовые наборы. Согласно указу губернатора Псковской области «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции» в апреле продуктовые наборы получили 3511 школьников. Это дети из малообеспеченных семей и с ограничениями возможностей здоровья.

В мае также, согласно указу губернатора, продуктовые наборы получили 13 267 детей. Среди них - все школьники с 1 по 4 класс, а также и дети из малообеспеченных семей и с ограничениями возможностей здоровья. Вес одного продуктового набора составил 15,5 кг.