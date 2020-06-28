Общество

Елена Полонская: Главное – видеть цель и не спотыкаться о преграды

«Главное – видеть цель и не спотыкаться о преграды», - сообщила глава Пскова Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вместе с вами в качестве руководителя города я работаю всего лишь год, - обратилась она к коллегам-депутатам. - Однако за год все вместе – депутатским корпусом Псковской городской Думы, совместно с администрацией города и при поддержке администрации Псковской области во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым мы смогли реализовать большое количество проектов - инфраструктурных объектов в сфере туризма, культуры, спорта, образования. Решения, принимаемые нами, были взвешенными и направленными не только на обеспечение бесперебойной жизнедеятельности муниципалитета, но и на развитие, улучшение качества жизни горожан».

По словам Елены Полонской, «шаг за шагом город преображается, но не сам по себе, а благодаря его жителям, тем, кто неравнодушен к любимому Пскову, благодаря руководству города, Псковской области, правительству Российской Федерации и тем задачам, которые мы ставим перед собой, чтобы достичь общей цели – сделать Псков городом, в котором хочется жить».

«Я бы хотела выразить искреннюю благодарность всем псковичам, кто своим трудом и достижениями в самых разных сферах жизни делают Псков сильнее и устойчивее не только на карте нашего региона, но и на общероссийской и даже мировой карте. Позвольте сказать спасибо всем за совместную работу, понимание и поддержку, желание идти вместе к реализации новых перспектив развития города. Все положительное, что было в прошлом году, мы постараемся приумножить в 2020-м. Главное – видеть цель и не спотыкаться о преграды», - подчеркнула Елена Полонская и призвала горожан «быть активными, взять на себя ответственность за общее будущее нашего города, с которым мы связаны одной судьбой».

«Чрезвычайно важно, чтобы жители города с уверенностью смотрели в будущее, связывали его с Псковом. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем решить стоящие перед нами задачи», - подчеркнула Елена Полонская.

Отдельно она поблагодарила губернатора Михаила Ведерникова, вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, своего предшественника на посту главы Пскова Ивана Цецерского, главу городской администрации Александра Братчикова, депутата Госдумы Александра Козловского.