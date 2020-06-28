Общество

Сергей Шнуров стал генпродюсером телеканала RTVI

Музыкант, член «Партии Роста» Сергей Шнуров стал генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI, сообщил в эфире телеканала ведущий Гарри Княгницкий.

По его словам, предложение о работе Шнурову сделал владелец телеканала Микаэль Исраелян. В свою очередь Шнуров подтвердил эту информацию в эфире телеканала, передает «Интерфакс».

Музыкант уверен, что его способности и навыки пригодятся каналу, а пока вникает в суть процессов. Он выразил надежду, что не подведет ни своих поклонников, ни зрителей телеканала. «Будет интересно, будет здорово. Думаю, что весь наш русскоязычный мир объединится», – сказал Шнуров.

25 июня стало известно, что журналист Алексей Пивоваров покинул пост главного редактора телеканала, который занимал с 2016 года, ради развития собственных проектов, а сама позиция упраздняется. «В дальнейшем канал будет управляться в соответствии с международными практиками развития медиаресурсов, согласно которым ключевые контентные направления – информационное и развлекательное – возглавят профильные топ-менеджеры», – говорится в сообщении RTVI. Первое направление, информационное вещание, возглавил Станислав Кучер.

Ранее Сергей Шнуров работал ведущим на разных телеканалах.

RTVI - это общественно-политическое и развлекательное мультиплатформенное СМИ. Помимо редакционных центров в Москве, Нью-Йорке и Тель-Авиве есть корреспондентские пункты в Берлине, Тбилиси, Калифорнии и сеть журналистов по всему миру. Сегодня RTVI вещает в 53 странах.