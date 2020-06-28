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Общество

Более 100 штаммов коронавируса выявлено в России

30.06.2020 07:47|ПсковКомментариев: 1

Более 100 штаммов нового коронавируса выявлено в России после появления первых больных в стране, сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100», - приводит слова Рината Максютова РИА Новости.

В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что коронавирус не обладает высокой изменчивостью.

Пандемия коронавируса охватила практически все государства мира. По информации Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, из них 495 тысяч человек скончались.

В России выявили более 641 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели свыше 403 тысяч пациентов.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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