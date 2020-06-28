Общество

В Псковскую область с рабочим визитом прибыли Сергей Степашин и Константин Цицин

В Псковскую область во вторник, 30 июня, с очередным рабочим визитом прибыли председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В Пскове Сергей Степашин и Константин Цицин вместе с губернатором области Михаилом Ведерниковым проведут совещание, посвященное реализации региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выполняемой в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», и проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, в программе визита - совещание по вопросам деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове», которое занимается работой по восстановлению, реконструкции, модернизации, реставрации важнейших памятников истории региона.

Сергей Степашин, Константин Цицин совместно с Михаилом Ведерниковым также планируют посетить объекты жилищно-коммунального хозяйства, чтобы оценить результаты реализации проекта по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с участием средств Фонда ЖКХ, а также ряд памятников культурного наследия.