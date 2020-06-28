Общество

У 46% россиян не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитического центра НАФИ по итогам опроса в июне.

Только 26% респондентов накопили денег, чтобы пережить режим изоляции без источников дохода. 29% опрошенных россиян уточнили, что их сбережений оказалось недостаточно на время кризиса. 46% от всех опрошенных столкнулись с финансовыми трудностями.

Согласно опросам НАФИ, в феврале 6% россиян оценивали свое материальное положение словами «едва сводим концы с концами». В апреле так ответили 11%.

С 21 до 28% возросло процентное соотношение тех, кто сообщил, что на продукты денег хватает, но покупать одежду уже затруднительно. Тем временем с 44 до 36% сократилась доля тех, которые не затруднялись с покупкой еды и одежды, но с трудом могли позволить себе покупку бытовой техники.

Опросы НАФИ проводились по национальной репрезентативной выборке в размере 2 тыс. человек не менее чем в 46 регионах и в 152 населенных пунктах России.