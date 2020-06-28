Общество

День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы отмечается 30 июня

День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы отмечается 30 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в этом году службе охраны УИС исполняется 26 лет.

Приказом МВД России от 30.06.1994 № 222 функции охраны исправительных учреждений были переданы от внутренних войск органам уголовно-исполнительной системы МВД России. Эта дата и стала отправной точкой в создании службы охраны УИС. В этот период были организованы отделы охраны в каждом территориальном органе УИС, в том числе и в Псковской области.

«В пенитенциарной системе служба охраны является одной из ключевых, поскольку надежная охрана подследственных и осужденных в местах лишения свободы и при конвоировании – это основная задача данных подразделений. Отличительными чертами сотрудников отделов охраны являются высокий профессионализм и уровень боеготовности, дисциплинированность, ответственность, стремление каждого постоянно совершенствовать свое мастерство», - сказали в ведомстве.

В управлении также отметили, что за последние годы существенно изменился подход к организации охраны объектов, реализован ряд мер по совершенствованию работы службы охраны учреждений и органов УИС. Продолжается работа по укреплению пропускного режима на объектах, внедрению в охрану современных интегрированных систем безопасности, представляющих собой комплексы взаимосвязанных технических средств и аппаратуры.