Общество

Глава Пскова Елена Полонская сегодня отчитается о работе за год

Стартовала 39-я очередная сессия Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В основную повестку включено 28 вопросов. Главным станет отчет главы Пскова Елены Полонской о результатах деятельности за год.

Помимо депутатов, в зале присутствуют глава администрации Пскова Александр Братчиков, его заместители, руководители структурных подразделений администрации, представители прокуратуры, почетные граждане Пскова.

После отчета у депутатов будет возможность задать главе города вопросы.

Также в рамках сессии народные избранники обсудят две законодательных инициативы городской Думы. Одна касается внесения в Псковское областное Собрание проекта изменений в закон «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области». Вторая инициатива связана с внесением в Госдуму проекта изменений в статью 213.20 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Кроме того, депутаты гордумы внесут изменения в городской бюджет, в Правила землепользования и застройки и утвердят дополнительные льготы по имущественным налогам в 2020 году. Действовавшие в Пскове с 2003 года Правила содержания собак и кошек, принадлежащих гражданам, будут признаны утратившими силу.

Вновь депутаты вернутся к вопросу установления нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в канализацию Пскова, а также к судьбе Гельдтовой бани. На сессии будут заслушаны доклады администрации Пскова, ООО «Сити-сервис» и ООО «Строительная компания «Эвилин» о проводимых ремонтно-восстановительных работах на объекте.

Также в повестку включен вопрос по установке в Пскове памятника реставратору Савве Ямщикову.

В дополнительной повестке сессии значатся 6 вопросов, в основном имущественных. Так, будет рассмотрен вопрос о передаче строения, находящегося на балансе МП «Городской парк культуры и отдыха им. Пушкина», в безвозмездное пользование ТКД. Речь идет о так называемой «Таблетке». Кроме того, будет рассмотрен вопрос о создании нового МП «Парки и ярмарки города Пскова» путем реорганизации в форме слияния МП «Городской парк культуры и отдыха им. Пушкина» и МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга». Добавим, депутат Дмитрий Пермяков предлагал снять указанные два вопроса с повестки и сначала вынести их на общественные слушания, но его предложение не поддержали.