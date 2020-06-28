Общество

Сергей Степашин и Михаил Ведерников возложили цветы к памятнику Александру Невскому

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергей Степашин и генеральный директор, председатель правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин возложили цветы к памятнику Александру Невскому и его дружине.

Сегодня, 30 июня, Сергей Степашин и Константин Цицин находятся в Псковской области с рабочим визитом.