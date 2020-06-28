Общество

Энергетиков восхитили цветущие фиолетовые поля Псковской области

В Псковской области буйно цветут люпины. Местные жители активно фотографируются и выкладывают кадры в соцсети на фоне красивых цветов. Цветущими полями восхитились и псковские энергетики. Своими эмоциями они поделились в телеграм-канале «Россети Северо-Запад».

«Это не лавандовые поля Прованса, это люпины в Псковской области!» - написали они и напомнили, что ботаническое название этого растения происходит от латинского слова Lupus, что означает «волк».

«По древним легендам, из люпина готовили специальное средство для превращения в волка. Есть версия, что имя растению дали за способность выживать на любых землях при любых погодных условиях», - поделились энергетики.

Добавим, что люпины цветут около трех недель, но в жаркую погоду – заметно меньше. Но, в целом, это растение неприхотливо и засухоустойчиво. Многие садоводы высаживают декоративный люпин на своих участках, поскольку он не только красиво цветет, но еще и удобряет почву. А вот для домашнего скота люпин опасен, так как содержит алкалоиды.