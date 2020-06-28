Общество

Треть попыток незаконного ввоза грузов через границу с Белоруссией пресекается благодаря добровольцам

Треть попыток незаконного ввоза грузов через границу с Белоруссией пресекается благодаря добровольцам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в условиях активизации противоправной деятельности на государственной границе и приграничной территории в пределах Псковской области неоценимую помощь по защите государственной границы продолжает оказывать местное население.

В настоящее время более 400 дружинников в составе девяти районных штабов добровольных народных дружин совместно с сотрудниками Пограничного управления выполняют задачи по защите государственной границы. Члены добровольных народных дружин участвуют в службе как самостоятельно, так и совместно с пограничниками, проводят разъяснительную работу среди местного населения по вопросам соблюдения административно-правовых режимов, установленных на государственной границе и приграничной территории, непосредственно принимают участие в поиске и задержании нарушителей границы.

Так, в июне 2020 года сотрудники Пограничного управления с помощью членов добровольных народных дружин задержали двух нарушителей, которые незаконно пересекли государственную границу, пытаясь попасть из прибалтийских стран в Россию. В отношении правонарушителей возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 322 УК РФ.

На российско-белорусском участке государственной границы более трети попыток ввоза грузов и товаров на территорию РФ в нарушении установленных правил пресекаются благодаря информации, которая поступает от членов добровольных народных дружин.

За оказанную помощь члены добровольных народных дружин награждены благодарственными письмами от начальника Пограничного управления, а отдельные представлены к поощрению губернатором.