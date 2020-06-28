Общество

Депутат гордумы предъявила претензию Елене Полонской из-за визита в Любятово

Депутат Псковской городской Думы от КПРФ Елена Маницкая предъявила претензии главе Пскова Елене Полонской в связи с тем, что та совершила выезд на ее депутатский округ, не уведомив об этом. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свои претензии коммунист озвучила на сессии гордумы 30 июня.

«Меня волнует тенденция, которая наметилась в последнее время. Вы, Елена Александровна, посетили мой избирательный округ, не уведомив об этом меня. Когда же я у вас поинтересовалась, по какому принципу это произошло, вы мне ответили «по принципу партийной принадлежности»», - описала ситуацию Елена Маницкая

Елена Полонская отметила, что в соцсетях к ней поступило огромное число обращений по Любятово, и не реагировать на них было бы неправильно. «Что касается контрольных выездов на округа, назначает их сам депутат и направляет в адрес главы города ходатайство с указанием даты, времени и места», - пояснила она.