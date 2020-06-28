76 новых случаев COVID-19 выявлено в Псковской области за сутки, сообщает региональный оперштаб.
Всего в регионе проведено 44 365 исследований, в том числе 1262. Подтвердились 2833 случая заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 1015 человек, в том числе 55 за прошедшие сутки, умер 21.
Статистика по районам следующая:
Псков – 837
Великие Луки – 570
Бежаницкий район - 15
Великолукский район – 159
Гдовский район – 60
Дедовичский район – 37
Дновский район - 90
Красногородский район – 8
Куньинский район –25
Локнянский район - 8
Невельский район - 104
Новоржевский район – 19
Новосокольнический район - 57
Опочецкий район – 33
Островский район – 213
Палкинский район - 25
Печорский район – 37
Плюсский район – 84
Порховский район - 127
Псковский район – 232
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 6
Пыталовский район – 13
Себежский район – 18
Стругокрасненский район – 34
Усвятский район - 16.