Общество

76 новых случаев COVID-19 выявлено в Псковской области за сутки

76 новых случаев COVID-19 выявлено в Псковской области за сутки, сообщает региональный оперштаб.

Всего в регионе проведено 44 365 исследований, в том числе 1262. Подтвердились 2833 случая заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 1015 человек, в том числе 55 за прошедшие сутки, умер 21.

Статистика по районам следующая:

Псков – 837

Великие Луки – 570

Бежаницкий район - 15

Великолукский район – 159

Гдовский район – 60

Дедовичский район – 37

Дновский район - 90

Красногородский район – 8

Куньинский район –25

Локнянский район - 8

Невельский район - 104

Новоржевский район – 19

Новосокольнический район - 57

Опочецкий район – 33

Островский район – 213

Палкинский район - 25

Печорский район – 37

Плюсский район – 84

Порховский район - 127

Псковский район – 232

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 6

Пыталовский район – 13

Себежский район – 18

Стругокрасненский район – 34

Усвятский район - 16.