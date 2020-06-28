Общество

Пляжный сезон-2020: где в Пскове купить купальник?

Лето радует псковичей жаркой погодой. На городских пляжах и близлежащих водоемах яблоку негде упасть. Все ищут заветной прохлады. Тем более в этом году понятие отдыха для многих сузилось в рамки дачи, речки и озера. Сложно представить летний отдых без одной важной детали... Речь пойдет о купальниках.

Тем более на них сейчас в магазинах Пскова хорошие скидки. Это хорошее вложение в будущие 2 месяца лета, а может быть и осень, если вы планируете поехать отдыхать в бархатный сезон. Да, еще границы не открыли, но специалисты говорят, что это произойдет в ближайшее время . И российские пляжи стали ближе благодаря новому авиасообщению . И вообще. Разве нужны аргументы, чтобы порадовать себя?

Где в Пскове купить купальник - читайте в обзоре ЦДИ>>>