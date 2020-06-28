Общество

Елена Полонская призвала коммунистов гордумы Пскова не смешивать депутатство и политику

Не смешивать депутатскую деятельность с политикой призвала депутатов Псковской городской Думы от КПРФ глава города Пскова Елена Полонская. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свою позицию она выразила на сессии гордумы 30 июня по окончании своего отчета за год в ответ на претензии депутатов-коммунистов Елены Маницкой и Александра Баева.

Напомним, Елена Маницкая выразила главе Пскова претензии за то, что она посетила ее депутатский округ, не уведомив ее об этом. Между тем, Александр Баев напомнил Елене Полонской, что до недавнего времени гордума была слаженным коллективом и депутаты не делились по партийным признакам. «Это не рекомендация. Это наш наказ. Хотелось бы в дальнейшем, чтоб таких непонятных решений не происходило», - пожелал заместитель главы Пскова, имея ввиду ситуацию, обозначенную Еленой Маницкой.

В ответ на это глава Пскова Елена Полонская призвала коллег-депутатов не смешивать депутатскую работу с партийными делами. «Думаю, каждый депутат вне зависимости от партийной принадлежности, знает четко, что сэкономленные бюджетные средства направляются в том числе и на округа, «не принадлежащие» «Единой России». По прошлому году почти вся экономия была направлена на округа, где депутаты не от «Единой России». А это порядка 6 млн рублей», - подчеркнула глава Пскова.

Между тем, руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов поблагодарил Елену Полонскую за эффективную работу и за то, что она рьяно отстаивает решение проблем горожан.