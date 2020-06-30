Общество

Псковские чиновники оказались не в теме изменений законодательства в период пандемии - Ольга Милонаец

Увеличение количества нарушений антимонопольного законодательства не связано с коронавирусом или ограничительными мерами, принятыми в связи с пандемией. По мнению руководителя регионального УФАС Ольги Милонаец, тут скорее сказался рост закупочных процедур и недостаточная подкованность ответственных за торги специалистов. Об этом она сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«За время пандемии было принято большое количество изменений, и наши заказчики, к сожалению, оказались не в теме. Конечно, методологическая помощь от субъекта должна быть. Чтобы специалисты были обучены. За минувшие 3-4- месяца наши заказчики отстали в плане подкованности в процедурах госзакупки.



Кроме того, Ольга Милонаец отметила, что «творчество на службе у чиновника – это произвол», поскольку госзаказчик должен руководствоваться исключительно действующим законодательством.