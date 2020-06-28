Общество

Директор Музея истории Невеля: Я - волонтер, потому что мне небезразлична судьба нашего города и живущих в нем людей

В Невеле продолжает работу волонтерский центр по оказанию помощи людям в период пандемии коронавируса. Волонтеры из числа активистов партии выполнили более 70 заявок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», они занимались обзвоном граждан «группы риска», находящихся на самоизоляции, доставкой продуктов питания, лекарств и медицинских средств.

Также были просьбы о помощи по бытовым вопросам: принести воду, дрова, приобрести семена, посадить картофель. Задача волонтерского центра – помогать пожилым людям, одиноким пенсионерам, ветеранам, маломобильным гражданам.

В волонтерской деятельности по оказанию помощи населению района активное участие принимает директор МБУ «Музей истории Невеля» Лилия Арцыховская. В рамках волонтерской акции «Мы вместе» накануне Дня Победы она занималась доставкой продуктовых наборов и памятных подарков 89 ветеранам Великой Отечественной войны. Вместе с другими волонтерами разнесла и вручила продовольственные наборы более 800 малообеспеченным гражданам категории 65+ .

«Я – волонтер, потому что мне небезразлична судьба нашего города и людей, живущих в нем. Общественная деятельность – это та среда, в которой мне комфортно находиться. Если мы будем нести добро, любить и помогать окружающим, то мир вокруг нас станет лучше. А жить в нем будет гораздо интереснее», - поделилась Арцыховская.

Несмотря на послабление ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, работа волонтерского центра продолжается. В ежедневном режиме также выполняются заявки граждан в доставке продуктов, медикаментов, в решении бытовых вопросов.