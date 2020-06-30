Общество

Вопрос по Гельдтовой бане снят с повестки сессии Псковской гордумы из-за неявки докладчиков

Вопрос по Гельдтовой бане снят с повестки сессии Псковской гордумы, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, на сессии 30 июня планировалось заслушать информацию администрации города Пскова, ООО «Сити-сервис», ООО «Строительная компания «Эвилин» о проводимых ремонтно-восстановительных работах на объекте культурного наследия «Гельдтова баня». Однако, кроме представителей администрации города, никто из докладчиков на сессию не пришел.

В связи с этим замглавы Пскова Александр Баев, который и выступил с инициативой вернуться к обсуждению ситуации с баней, предложил снять вопрос с повестки сессии. «Позицию администрации мы знаем, так как заслушивали ее на комитете», - пояснил он, при этом выразив недоумение, кто составлял такой договор на реконструкцию Гельдтовой бани, что вопрос за пять лет так и не сдвинулся, и баня все больше разрушается.

Напомним, согласно договору купли-продажи объекта, срок окончания его реставрации - апрель 2020 года. Несмотря на очевидное несоблюдение сроков договора, администрация Пскова не имеет законных оснований его расторгнуть. Что касается сроков проведения строительных работ, то владельцы получили от органа охраны памятников разрешение на их выполнение в срок до 31 декабря 2021 года.