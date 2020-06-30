Общество

Михаил Ведерников и владыка Тихон заявили, что не допустят жилой застройки на территории «Электрон»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон заявили, что не допустят жилой застройки на территории стадиона «Электрон». Это прозвучало 30 июня в беседе с журналистами, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я не понимаю, откуда у активистов возникает мысль о многоэтажном строительстве в районе парка «Россия - моя история». В планах администрации области, города и Русской православной церкви, которая тоже принимает участие в строительстве целого комплекса, никаких многоэтажных и одноэтажных жилых домов нет. Мы об этом даже не думаем. С удивлением читаем эти гипотезы, которые, видимо, кому-то интересны. Ничего подобного не будет, будет исторический парк, будет гуманитарно-спортивный центр, место, где псковичи смогут не только отдохнуть или заняться спортом, там будет множество клубов по интересам для всех возрастов», - заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

«Я хочу напомнить всем, что мы специально поменяли этот участок на участок, где можно осуществлять жилую застройку для того, чтобы он находился в нашей собственности, и никто без согласования с администрацией области никакой жилой застройки там сделать не мог. Вы знаете, что такие желания были, к нам с разных сторон не раз заходили. Наша принципиальная позиция - стадион «Электрон» будет использоваться, как стадион», - отметил губернатор.

Он рассказал, что они с владыкой планировали обратиться к президенту РФ с тем, чтобы получить поддержку в строительстве большого спортивно-гуманитарного комплекса. «Это, действительно, очень большой объект общей стоимостью порядка 4 млрд рублей. Но, мы понимаем, что сейчас, когда значительные средства были потрачены из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом, это не очень уместно. На сегодняшний день принято следующее решение - музей «Россия - моя история» строится, сейчас проходят все согласования, конечно, никакой многоэтажной застройки там не будет. Ни владыка, ни я этого просто не допустим», - заявил Михаил Ведерников.

То место, на котором планируется строительство гуманитарно-спортивного комплекса остается под его застройку. «Будем ждать лучших времен. А территорию самого стадиона «Электрон», мы уже договорились с Александром Николаевичем Братчиковым, область отдает в собственность города. Никаких жилых домов там не будет», - подчеркнул глава региона.