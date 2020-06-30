Учебный центр «ЗНАНИЯ» приглашает на бесплатные онлайн-семинары для активных пенсионеров Псковской области

Учебный центр «ЗНАНИЯ» при поддержке Альянса «Серебряный возраст» и Фонда президентских грантов приглашает псковичей старшего поколения принять участие в серии онлайн-семинаров «От идеи к проекту». Они будут актуальны для тех, у кого есть идея, которая может улучшить качество жизни пожилых людей, и кто ищет единомышленников среди общественности или нуждается в финансовой поддержке проекта.
Опытные специалисты по проектной деятельности учебного центра «ЗНАНИЯ» в простой и доступной форме расскажут, как можно оформить полезные для пожилых людей идеи в конкурсные проекты, и получить финансовую поддержку на их реализацию.
Участниками онлайн-семинаров «От идеи к проекту» могут стать активные пенсионеры с разными идеями. В приоритете – те, кто повышают активность и раскрывают потенциал людей старшего поколения. Например, запуск оздоровительной физкультуры в парке, организация курсов по ландшафтному дизайну, конкурс лучших бабушкиных пирогов и так далее. Можно спросить у знакомых пожилых, что им интересно.
Особенно организаторы ждут на семинарах активных пенсионеров, которые знают, что полезно как для их сверстников, так и для других поколений, и хотели бы передать свои знания и навыки внукам, создать генеалогическое древо семьи, помогать тем, кто, к сожалению, уже не в силах сам себе помочь.
Также на семинарах участникам будет рассказано про «Альянс "Серебряный возраст": ресурсные центры по работе со старшим поколением» и про возможности, которые участники смогут получить, присоединившись к мероприятиям Альянса. С 2019 года учебный центр «ЗНАНИЯ» является ресурсным центром Альянса «Серебряной возраст».
Количество мест ограничено.
Обязательна предварительная запись по телефонам: 441-221, 441-001.
Учебный центр «ЗНАНИЯ», ул. Ольгинская набережная, 9а, 3 этаж.