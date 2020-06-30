Общество

В псковской колонии №4 освоили пошив костюмов «Альфа»

В рамках расширения видов производимой продукции швейного участка исправительной колонии №4, а также увеличения трудозанятых осужденных учреждение освоило пошив костюмов «Альфа». Каждый состоит из куртки и брюк.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, выбор заказчиком производственных мощностей ИК-4 для пошива костюмов уже не в первый раз обусловлен тем, что производство швейного участка учреждения имеет массу преимуществ: дает возможность гибко реагировать на рынок, делать дозаказ, сократить расходы на логистику. Также существенным плюсом являются относительно невысокие затраты на оплату труда осужденных в сравнении со среднерыночными.

Все операции пошива костюмов в учреждении выполняются вручную. В настоящее время отшит опытный образец изделия, который полностью удовлетворил заказчика по качеству. На швейном участке по пошиву данных изделий трудоустроено 22 осужденных.

В ведомстве отметили, что расширение ассортимента швейного производства помогает осужденным получить хорошие трудовые навыки, а также выплачивать денежные средства по имеющимся искам.