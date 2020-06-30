Общество

Псковское отделение ПФР разъяснило условия получения июльской выплаты семьям с детьми до 16 лет

Отделение ПФР по Псковской области разъясняет условия для получения июльской выплаты семьям региона, в которых есть дети до 16 лет.

Кому положена дополнительная июльская выплата 10 тысяч рублей?

Дополнительная выплата за июль предоставляется на детей, рожденных с 11.05.2004 по 30.06.2020 года включительно. Выплата полагается на каждого ребенка.

Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются российским семьям.

Как получить выплату?

Если вы уже подавали заявление на выплаты до 3 лет, а также с 3 до 16 лет, подавать еще одно заявление не нужно.

Все полагающиеся дополнительные выплаты будут произведены на основе ранее поданного заявления - тому же получателю и по тем же реквизитам.

Если заявление ранее не подавалось, то указанная дополнительная выплата будет осуществлена также автоматически на основании поданного заявления на выплату до 3 лет или на выплату от 3 до 16 лет.

Я пока не подала заявление на ежемесячную или единовременную выплату. Могу ли я получить дополнительную выплату за июль?

Да, можете.

Для этого нужно подать заявления о ежемесячной выплате на детей до 3 лет либо о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тысяч рублей будет предоставлена без какого-либо заявления.

Могут ли опекуны получить выплату?

Да, выплату могут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей.

Когда можно получить выплату?

Выплата предоставляется разово - с июля 2020 года.

Выплата дается за каждого ребенка?

Да, если в семье один ребенок до 16 лет, выплачивается 10 тысяч рублей, если два ребенка – 20 тысяч рублей, и так далее.

Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет права на материнский капитал?

Да, может. Право на дополнительную июльскую выплату не связано с правом на материнский капитал.

Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами РФ?

Выплата предоставляется только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения дополнительной июльской выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

Из каких средств идет выплата?

Дополнительная июльская выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной меры поддержки.

Зависит ли выплата от доходов семьи?

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.