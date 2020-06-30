Общество

Председатель областного избиркома Игорь Сопов провел рабочую встречу с омбудсменом Дмитрием Шаховым

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном избиркоме, в ходе разговора обсуждались вопросы, связанные с проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ до дня голосования и в основной день голосования - 1 июля.

Омбудсмен поинтересовался, насколько сотрудники избирательной системы смогли обеспечить конституционные права всех участников голосования. Игорь Сопов пояснил, что этот вопрос, так же как и вопрос обеспечения легитимности и безопасности голосования, стоял у избиркома в приоритете.

«Мы предоставили возможность принять участие в голосовании даже в больницах. Кроме того, голосование по поправкам не ограничено одним днем - псковичи, так же как и другие жители страны, имеют возможность проголосовать с 25 июня», - рассказал председатель облизбиркома, напомнив, что жителям региона также предоставлена возможность проголосовать не только на своем избирательном участке по месту регистрации, но также на участке по месту пребывания и на дому.

Отдельно Дмитрий Шахов затронул вопросы защиты участников голосования от коронавируса. Ему были даны пояснения о том, что все УИКи работают с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора: помещения регулярно дезинфицируются и проветриваются, участники голосования, члены УИК и общественные наблюдатели обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, большинство участков имеют два выхода для разведения потоков тех, кто приходит голосовать и уходит с участка.

Омбудсмен также уточнил у Игоря Сопова, есть ли жалобы на УИКи. Председатель избиркома ответил, что никаких жалоб в их адрес не поступает. В основном граждане обращаются за разъяснениями по вопросам местонахождения участка и процедуре голосования. Члены избиркомов стараются оперативно им помочь.

Встреча прошла в дружеской атмосфере. В завершении Дмитрий Шахов сообщил, что завтра, 1 июля, намерен лично проконтролировать ход голосования по поправкам в Конституцию, посетив участковые комиссии в Пскове.