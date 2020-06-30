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Общество

Второй конкурс проектов ТОСов стартует в Псковской области в июле

30.06.2020 20:12|ПсковКомментариев: 0

Прием заявок на участие во втором региональном конкурсе проектов, созданных территориальными общественными самоуправлениями Псковской области, пройдет с 15 по 31 июля. Второй конкурс этого года организован по инициативе губернатора Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В конкурсе смогут принять участие ТОСы, расположенные на межселенной территории, в городских округах, городских и сельских поселениях региона. Для этого представителям самоуправлений необходимо представить в администрацию муниципального образования, на территории которого предполагается реализация проекта, заявление по форме и пакет документов.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься организатором конкурса — Управлением по местному самоуправлению и территориальному развитию — до 5 августа 2020 года.

На реализацию проектов-победителей конкурса местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается их реализация, будут предоставляться субсидии из областного бюджета. Максимальный размер гранта из регионального бюджета составит 100 тыс рублей. Общий размер финансирования составит около 2 млн рублей.

Ранее в Псковской области состоялся первый этап конкурса. Тогда на гранты было направлено 10 млн рублей, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. Победителями стали 57 проектов, их авторы получат финансирование на реализацию планов.

По вопросам участия в конкурсе проектов обращаться в отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области по телефонам: 299–800, 299–801.

Теги: #конкурс #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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