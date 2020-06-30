Общество

Публично признаться в любви своим родным и близким приглашают псковичей

«СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ» приглашает принять участие во всероссийском интернет-событии «Дом семьи, любви и верности», выразив свои чувства к родным и близким и поздравив их с исконно российским православным праздником в честь Дня святых Петра и Февронии Муромских. Сделать это можно в период с 1 по 9 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Рассказать о своей любви к супругам, детям, родителям, сестрам, братьям, дедушкам и бабушкам просто: для этого необходимо зайти на указанный сайт и активировать форму «Написать признание». После публикации необходимо разместить поздравление на странице одной из социальных сетей.

Каждый участник интернет-события получит именной сертификат, провозглашающий его дом «Домом семьи, любви и верности».

Проект реализуется в рамках программы развития «Климат счастья России 2020–2025».