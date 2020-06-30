Общество

Жительница Новосокольников может лишиться свободы за неуплату алиментов

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты алиментов возбуждено в Новосокольническом районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что подозреваемая 1 октября 2019 года получила административное наказание за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако в период с 10 октября того же года по 10 июня 2020-го на работу она так и устроилась, алименты ежемесячно не платила. «Таким образом, повторно игнорировала обязанность содержать своего ребенка», - констатировали в надзорном ведомстве.

В настоящее время возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.